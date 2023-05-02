Шанаев Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шанаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99963. ШАНАЕВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬевъ, 52 л. К. Шацк. у., Казачинск. в., с. Казачинской-Слободы; — Тамбов. О. С., 10 Мая 911, 152, 152¹, 1641 и 1654 У. (2 прост.), арест. отд. 4 г., съ зачет. 6 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюня 911. | 16 Окт. 908 г. У. Чл. О. С. по Шацк. у., 170¹ М., тюр. 6 м. | 907 70137 170 М. | 904 28813 170¹ М.
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