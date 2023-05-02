Якунин Петр Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якунин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30798. ЯКУНИН, ПЕТР РОДИОНОВИЧ, 29 л. Гр. Медынск. у., Роза-Люксембургск. в., д. Пановки; — Н. С. 6 уч. Медынск. у. Кража, пр. р. 9 м., по амн. от нак. освоб.
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