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Байков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
13005. БАЙКОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Верейск. у., Смолинск. в., д. Слепушки; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 июля 920. | 920 596 Кража. | 919 416 Кража.

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