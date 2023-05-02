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Ауксман Лина Гансова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ауксман
Имя
Лина
Отчество
Гансова
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
37533. АУКСМАНЪ, ЛИНА ГАНСОВА. К. Феллин. у. и в., 37 л., рд. Пернов. у., въ Каркусск. в.; — Перн.-Феллин. С. М. С. (въ 3 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 10 Мая, счит. ср. съ 28 Февр. 905. | 95 28515 170 М.

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