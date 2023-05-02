Войтюк Демьян Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтюк
- Имя
- Демьян
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45816. ВОЙТЮКЪ, ДЕМЬЯНЪ НИКИТИНЪ. К. Литин. у., Межировск. в., с. Сербиновцевъ, 19 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 2 ч. 139, 13 и 1454 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Мая 905.
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