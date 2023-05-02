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Войтюк Демьян Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войтюк
Имя
Демьян
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45816. ВОЙТЮКЪ, ДЕМЬЯНЪ НИКИТИНЪ. К. Литин. у., Межировск. в., с. Сербиновцевъ, 19 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 2 ч. 139, 13 и 1454 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Мая 905.

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