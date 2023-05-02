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Гарныс Валентий Кацперов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гарныс
Имя
Валентий
Отчество
Кацперов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45986. ГАРНЫСЪ, ВАЛЕНТІЙ КАЦПЕровъ. К. Брезин. у., гм. Дмосинъ, д. Воля Цирусовая, 46 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Несулковъ; — Петроков. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 988 и 1482 У. и Выс. маниф. 904г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 16 Мая 905.

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