Гарныс Валентий Кацперов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гарныс
- Имя
- Валентий
- Отчество
- Кацперов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45986. ГАРНЫСЪ, ВАЛЕНТІЙ КАЦПЕровъ. К. Брезин. у., гм. Дмосинъ, д. Воля Цирусовая, 46 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Несулковъ; — Петроков. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 988 и 1482 У. и Выс. маниф. 904г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 16 Мая 905.
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