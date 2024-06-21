Пекарский Антон Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пекарский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85986. ПЕКАРСКІЙ, АНТОНЪ АДАМОВЪ, 33 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Волковыск. у., Песковск. в., д. Заболотья; — Гроднен. О. С., 8 Марта 911, 152, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 8 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 69176, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 55543, 909 г. № 43084 и 908 г. № 131053. | 904 7249 1655 У. | 94 13545 170 М. | 97 93678 1655 У. | 92 50655 1655 У. | 97 71770 169 М. | 91126388 172 М. | 96 95680 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.