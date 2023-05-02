Лихачев Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихачев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16744. ЛИХАЧЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. г. Вологды; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Мошеннич., лиш. св. 1 г. условно. | 912 64873 1654² У. | 909 41113 173 М. | 910 104131 173 М.
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