Богданов Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45309. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАевъ. Мщ. г. Вытегры, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч. (въ 3 р.), 16, 63 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 20 Мая 905. | 901 52966 169 М.
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