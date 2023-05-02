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Баранчиков Нестор Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранчиков
Имя
Нестор
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129867. БАРАНЧИКОВЪ, НЕСТОРЪ ЗАхаровъ. К. Курск. у., Рождественск. в., д. Поярковой, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Курск. у. 27 Іюня 909, 11 и 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.

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