Александров Ипат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Ипат
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89. АЛЕКСАНДРОВ, ИПАТ, 27 л. Гр. Холмск. у., Столпенск. в., д. Корниловки; — Н С. 7 уч. Холмск. у. Кража, лиш. св. 6 м., амнист. 1 мая 919 г. нак. сокращ. до 3 м. и амнист. 6 нояб. 919 г. прим. условн. освоб.
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