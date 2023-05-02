Шульц Яков Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульц
- Имя
- Яков
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8354. ШУЛЬЦ, ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ, 54 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Розендамм; - Н. С. 6 р-на Марксштадтск. у. Приготовл. самогонки, лиш. св. 2 г. условно.
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