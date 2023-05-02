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Бурковский Осип Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурковский
Имя
Осип
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 август 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45487. БУРКОВСКІЙ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Житоміра, 48 л., рд. въ с. Гришковцахъ, Быстрикск. в., Бердичев. у.; — Бердичев. С. М. С., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 24 Авг. 904.

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