Бурковский Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурковский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45487. БУРКОВСКІЙ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Житоміра, 48 л., рд. въ с. Гришковцахъ, Быстрикск. в., Бердичев. у.; — Бердичев. С. М. С., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 24 Авг. 904.
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