Флюм Юзеф-Эрнест Эрнестов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флюм
- Имя
- Юзеф-Эрнест
- Отчество
- Эрнестов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36396. ФЛЮМЪ, ЮЗЕФЪ-ЭРНЕСТЪ ЭРНЕстовъ. Мщ. г. Варшавы, 20 г; — Варшав. О. С. (въ 3 р.), 2 ч. 1647, 1 ч. 1655 и 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 2 Апр. 905. | 903 44592 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 8838. | 902 18323 1649 У.
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