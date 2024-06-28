Дмитренко Семен Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитренко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46508. ДМИТРЕНКО, СЕМЕНЪ МАКСИмовъ (онъ же Булаенко). К. Радомысльск. у., Водотыйск. в., д. Романовки, 28 л.; — Радомысльск. С. М. С. 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. Исп. 7 Мая 905.
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