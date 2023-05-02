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Черепанов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7972. ЧЕРЕПАНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Гр. Велико-Устюжск. у., Трегубовск. в., х. Олейникова,; Н. С. 3 уч. Велико-Устюжск, у. Спекуляц., лиш. св. 1 г., амнист. 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.

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