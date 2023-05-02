Черепанов Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7972. ЧЕРЕПАНОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Гр. Велико-Устюжск. у., Трегубовск. в., х. Олейникова,; Н. С. 3 уч. Велико-Устюжск, у. Спекуляц., лиш. св. 1 г., амнист. 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.
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