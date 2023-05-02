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Полетаева Матрена Феоктистова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полетаева
Имя
Матрена
Отчество
Феоктистова
Дата исполнения приговора
02 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
29194. ПОЛЕТАЕВА, МАТРЕНА ФЕОКТИСТОВА. К. Шуйск. у., Сергѣевск. в., д. Милюковки, 45 л, рд. Вязников. у., Палеховск. в., въ д. Новоселкахъ,— Г. С. г. Шуи., 169 и 8 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Янв. 909.

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