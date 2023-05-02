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Марусенкова Анастасия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марусенкова
Имя
Анастасия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
07 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26930. МАРУСЕНКОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 21 г. Гр. Подольск. у., Красно-Пахорск. в., д. Лукки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 7 июля 920. | 919 4395 Кража.

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