Марусенкова Анастасия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марусенкова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26930. МАРУСЕНКОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 21 г. Гр. Подольск. у., Красно-Пахорск. в., д. Лукки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 7 июля 920. | 919 4395 Кража.
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