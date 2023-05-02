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Хинич Иосель-Мовша Гешелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хинич
Имя
Иосель-Мовша
Отчество
Гешелев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140798. ХИНИЧЪ, ІОСЕЛЬ-МОВША ГЕШЕЛЕВЪ. Мщ. м. Старобана, Слуцк. у., 33 л.; — Одесск. О. С. 25 Авг. 909, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 975 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909.

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