Хинич Иосель-Мовша Гешелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хинич
- Имя
- Иосель-Мовша
- Отчество
- Гешелев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140798. ХИНИЧЪ, ІОСЕЛЬ-МОВША ГЕШЕЛЕВЪ. Мщ. м. Старобана, Слуцк. у., 33 л.; — Одесск. О. С. 25 Авг. 909, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 975 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909.
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