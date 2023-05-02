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— Василий Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Василий
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129557. Антоновъ, Василій (безъ фам.). К. Смолен. г., Бѣльск. у., Большевск. в., д. Черниковой, 23 л.; − М. С. Хамовническ. уч. г. Москвы 6 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909.

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