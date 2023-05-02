Белянкин Петр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белянкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45592. БѢЛЯНКИНЪ, ПЕТРЪ МАТВѢЕВЪ. К. Чистопольск. у., Староивановск. в., с. Кубаева, 25 л.; — Г. С. 3 уч. г. Перми, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905.
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