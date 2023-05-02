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Петров Илья Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27612. ПЕТРОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 17 л. Гр. Тульск. у., Лаптевск. в, д. Дедюлино; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 9 апр. 920.

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