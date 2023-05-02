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Грибов Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибов
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1835. Грибов Григорий Михайлович, 24 л., Сиб. кр., г. Тулупа. Иркутск. Г. С. Ст. 2 ч. 128., лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 30/ХІ—26.

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