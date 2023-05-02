Бахметьев Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахметьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129929. БАХМЕТЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. Мщ. г. Мологи, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Рыбин. у. 5 Сент. 909, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 20 Сент. 909. | 908 99796 169 М.
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