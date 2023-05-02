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Бахметьев Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахметьев
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129929. БАХМЕТЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. Мщ. г. Мологи, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Рыбин. у. 5 Сент. 909, 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 20 Сент. 909. | 908 99796 169 М.

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