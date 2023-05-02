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Девзад Алексей Самойлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Девзад
Имя
Алексей
Отчество
Самойлов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46416. ДЕВЗАДЪ, АЛЕКСѢЙ САМОЙЛОВЪ. К. Екатеринослав. у., Лоцманско-Каменск. в. и с., 18 л.; — Екатеринослав. О. С., 13 и 1647 У. и по сов. съ приг. У. Ч. С. по 3 уч. Екатеринослав. у. отъ 19 Марта 905 г., тюр. 1 г., Исп. 30 Мая 905.

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