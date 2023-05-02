Девзад Алексей Самойлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Девзад
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Самойлов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46416. ДЕВЗАДЪ, АЛЕКСѢЙ САМОЙЛОВЪ. К. Екатеринослав. у., Лоцманско-Каменск. в. и с., 18 л.; — Екатеринослав. О. С., 13 и 1647 У. и по сов. съ приг. У. Ч. С. по 3 уч. Екатеринослав. у. отъ 19 Марта 905 г., тюр. 1 г., Исп. 30 Мая 905.
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