Коновалов Григорий Федосович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федосович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15988. КОНОВАЛОВ, ГРИГОРИЙ ФЕДОСОВИЧ, 45 л. Гр. Старобельск. у., Волоховск. в.; — Н. С. 5 уч. Кавказск. отд. Хранен. винтовки, лиш. св. 1 г., с зач. 23 д. пр. з. Исп. 21 нояб. 920.
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