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Тимушев Тимон

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимушев
Имя
Тимон
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139935. ТИМУШЕВЪ, ТИМОНЪ (внѣбр.). К. Устьсысольск. у., в. и с. Керчемскаго, 30 л.; — У. Чл. О. С. по Устьсысольск. у. 10 Нояб. 908, 12, 16, 169 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. О. С. отъ 4 Іюня 908 г. (12, 16, 169, 3 п. 170¹, 2 п. 171 и 172 М. — тюр. 5 м.), тюр. 8 м. Исп. 7 Окт. 909. | 24 Марта 901 г. У. Чл. О. С. по Устьсысольск. у. 170¹ М. — тюр. 8 м.

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