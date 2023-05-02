Пименов Арефий Пименович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пименов
- Имя
- Арефий
- Отчество
- Пименович
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18159. ПИМЕНОВ, АРЕФИЙ ПИМЕНОВИЧ, 21 г. Гр. Вяземск. у., Хмелитск. в., д. Осташко; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побег, лиш. св. 2 г., с. зач. 3 д. пр. з. Исп. 10 сент. 920. | 919 5660 Дезерт.
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