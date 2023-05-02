Киселев Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147088. КИСЕЛЕВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Бабицкій и Столяровъ). К. Брянск. у., в. и с. Дятькова, 18 л., рд. т. же у., въ с. Городищѣ; — Воронежск. О. С. 2 Сент. 909, 13, 14 и 169 М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Воронежск. у. отъ 24 Нояб. 908 г. (170¹ М. — тюр. 4 м.), тюр. 3 м. Исп. 6 Нояб. 909. | 908 5084 172 М. | 904 72863 169 М.
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