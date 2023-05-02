Горбатов Каллистрат Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбатов
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1661. Горбатов Каллистрат Григорьевич, 27 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Красно-Октябрьск. в., пос. Алымовского. Н. С. 15 уч. Семипалатинск. окр. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 10 м. П. в. з. с. 13/ІІ—26.
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