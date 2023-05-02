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Горбатов Каллистрат Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбатов
Имя
Каллистрат
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1661. Горбатов Каллистрат Григорьевич, 27 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Красно-Октябрьск. в., пос. Алымовского. Н. С. 15 уч. Семипалатинск. окр. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 10 м. П. в. з. с. 13/ІІ—26.

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