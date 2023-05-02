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Жихарев Дмитрий Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жихарев
Имя
Дмитрий
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46758. ЖИХАРЕВЪ, ДМИТРІЙ ДАВЫдовъ. Сс.-посел. Балаган. у., Евсѣевск. в., с. Тымырейскаго, 42 л., рд. Сычев. у., въ в. и д. Ярышиной; — М. С. 1 уч. г. Иркутска (по 2 р.), 977 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Іюня 905.

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