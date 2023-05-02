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Шведов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шведов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30420. ШВЕДОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 48 л. Гр. Белозерск. у., Островск. в., д. Матьевской; — Н. С. 11 уч. Белозерск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 2 нояб. 920.

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