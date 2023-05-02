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Антонова Лукерья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Лукерья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
283. АНТОНОВА, ЛУКЕРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 46 л. Гр. Каргопольск. у., Кленовск. в., д. Горы; — Н. С. 2 уч. Каргопольск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. 6 нояб. 918 г. нак. уменьш. на 6 м. Исп. 20 сент. 919.

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