Антонова Лукерья Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Лукерья
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 283. АНТОНОВА, ЛУКЕРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 46 л. Гр. Каргопольск. у., Кленовск. в., д. Горы; — Н. С. 2 уч. Каргопольск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. 6 нояб. 918 г. нак. уменьш. на 6 м. Исп. 20 сент. 919.
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