Баслаков Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баслаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 429. Баслаков Василий Матвеевич, 16 л., Псковск. у., Завеличенск. в., д. Б.-Рамены. Н. С. 9 уч. Псковск. у. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 1г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/ХІ—26.
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