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Федотов Сергей Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Сергей
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
21 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10412. ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 19 л., Псковск. у., Краснопрудск. в., д. Мартишево. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 21/ІІ—26.

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