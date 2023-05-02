Древель Павел Самойлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Древель
- Имя
- Павел
- Отчество
- Самойлов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46568. ДРЕВЕЛЬ, ПАВЕЛЪ САМОЙЛОВЪ. К. Брезин. у., гм. Лазиска, д. Старжицы, 19 л., рд. Опоченск. у., гм. Уневель, въ д. Людвиковъ; — М. С. г. Брезины, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.
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