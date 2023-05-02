Арман Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арман
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44942. АРМАНЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Риги, 24 л.; — Либав. О. С. (въ 5 р.), 2 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Іюня 905. | 902 19731 1643 У. | 98 75012 169 М. | 900 101912 1655 У. | 98 41337 169 М.
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