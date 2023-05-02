Павлова Валентина Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлова
- Имя
- Валентина
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17923. ПАВЛОВА, ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА, 32 л. Рд. в г. Лодзи; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Растрата, пр. р. 6 м. Исп. 17 мая 920.
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