Глущенко Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глущенко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1521. Глущенко Семен Андреевич, 19 л., Сталинградск. г., Ленинск. у., Ракинск. в. и с. Н. С. 5 р. Ленинск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/ѴІ—25.
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