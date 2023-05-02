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Глущенко Семен Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глущенко
Имя
Семен
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1925
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1521. Глущенко Семен Андреевич, 19 л., Сталинградск. г., Ленинск. у., Ракинск. в. и с. Н. С. 5 р. Ленинск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/ѴІ—25.

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