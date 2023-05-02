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Малахов Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малахов
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8871. Малахов Алексей Алексеевич, 37 л., Ефремовск. у., Лобаново-Шиповск. в., д. Ивановки. Н. С. г. Ефремова. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7 дек. 926.

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