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Васильев Алексий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Алексий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
36444. ВАСИЛЬЕВЪ, АЛЕКСИЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Татаръ). Инород. Вилюйск. окр., Мархинскаго аула, 1 Кангаласскаго наслега, 18 л.; — М. С. Вилюйск. окр., 1 п. 12, 1 и 6 п. 13, 16, 169, 2, 4 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Нояб. 908.

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