Хлебников Фрол Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлебников
- Имя
- Фрол
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140820. ХЛѢБНИКОВЪ, ФРОЛЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Сызранск. у., в. и с. Кашпиры, 24 л.; — Г. С. 1 уч. г. Сызрани 8 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Окт. 909. | 906 8003 172 М. | 905 9359 169 М.
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