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Хлебников Фрол Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебников
Имя
Фрол
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
Источник
Скан
Оригинальная запись
140820. ХЛѢБНИКОВЪ, ФРОЛЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Сызранск. у., в. и с. Кашпиры, 24 л.; — Г. С. 1 уч. г. Сызрани 8 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Окт. 909. | 906 8003 172 М. | 905 9359 169 М.

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