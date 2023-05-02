Перов Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28855. ПЕРОВЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Астрахани, 20 л.; — Астраханск. О. С., 152 У., 170¹ и 172 М. (участ.), тюр. 1 г. Исп. 22 Дек. 908. Сей Приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 11 1998, постановленнымъ по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 9103.
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