Эмферт Август Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭмферт Август Иоганнесович

Эмферт Август Иоганнесович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эмферт
Имя
Август
Отчество
Иоганнесович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8416. ЭМФЕРТ, АВГУСТ ИОГАННЕСОВИЧ, 18 л. Гр. Екатериненштадтск. у., д. Боаро; - Н. С. Екатериненштадтск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 1 окт. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.