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Гумеров Сеитбатдл Абдул-Латипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гумеров
Имя
Сеитбатдл
Отчество
Абдул-Латипов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46346. ГУМЕРОВЪ, СЕИТБАТДЛЪ АБДУЛЪ-Латиповъ. Башк. Орск. у., 1 Бурзянск. в., д. Сандавлетовой, 34 л.; — Оренбургск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 2 Іюня 905.

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