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Желтоухов Константин Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желтоухов
Имя
Константин
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46740. ЖЕЛТОУХОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Петровъ. К. Тамбовск. у., Дмитріевщинск. в., с. Никольскаго, 21 г.; — Тамбов. О. С., 134, 135 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 16 Іюня 905.

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