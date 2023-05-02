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Бердникова Мария Лукьянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердникова
Имя
Мария
Отчество
Лукьянова
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
143099. БЕРДНИКОВА, МАРІЯ ЛУКЬЯнова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишима, 52 л., рд. въ д. Абрамовской, Новохопер. у.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 12 Окт. 909, 49 М., тюр. 3 м. Исп. 27, счит. ср. съ 12 Окт. 909. | 8 Апр. 909 г. М. С. 1 уч. Ишимск. у. 49 М. — тюр. 2 м. | 902 104255 294 У.

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