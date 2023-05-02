Бердникова Мария Лукьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бердникова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Лукьянова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143099. БЕРДНИКОВА, МАРІЯ ЛУКЬЯнова. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишима, 52 л., рд. въ д. Абрамовской, Новохопер. у.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 12 Окт. 909, 49 М., тюр. 3 м. Исп. 27, счит. ср. съ 12 Окт. 909. | 8 Апр. 909 г. М. С. 1 уч. Ишимск. у. 49 М. — тюр. 2 м. | 902 104255 294 У.
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