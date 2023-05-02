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Бончевский Северин Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бончевский
Имя
Северин
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130217. БОНЧЕВСКІЙ, СЕВЕРИНЪ ФРАНцевъ. Мщ. г. Варшавы, 27 л.; — Варшавск. О. С. 27 Авг. 909, 134, 135, 149, 1654¹, 13 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Окт. 909. | 907 38460 169 М. | 906 60756 169 М.

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