Бончевский Северин Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бончевский
- Имя
- Северин
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130217. БОНЧЕВСКІЙ, СЕВЕРИНЪ ФРАНцевъ. Мщ. г. Варшавы, 27 л.; — Варшавск. О. С. 27 Авг. 909, 134, 135, 149, 1654¹, 13 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Окт. 909. | 907 38460 169 М. | 906 60756 169 М.
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