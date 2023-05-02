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Ципленков Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ципленков
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
11710. ЦИПЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 45 л., Ленинградск. у., Ленинск. в., с. Морье. Н. С. Особ. кам. Ленинградск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 6/ХІ—26.

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