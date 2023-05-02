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Юриковский Михаил Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юриковский
Имя
Михаил
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13822. Юриковский Михаил Ильич, 38 л., Тульск. г., г. Белева. Н. С. г. Белева Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 мая 926.

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